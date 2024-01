Traorè - Napoli | fissate le visite mediche | salta la Supercoppa | sarà a disposizione dalla Lazio

(Di sabato 13 gennaio 2024) ... ma non partirà per laItaliana: E come scrive la Gazzetta dello Sport: Calcio24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime ...

su Lukic già nel 2022 A Torino sono convinti che ci sia ildietro la fuga di Lukic che non è partito per Monza e che vuole lasciare la squadra granata dopo ave rotto col presidente ...Ultime news calciomercato - L'edizione odierna de Il Mattino racconta ormai l'imminente arrivo di Junioral, ma non partirà per la Supercoppa Italiana: E come scrive la Gazzetta dello Sport: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre ...