Traoré | il Napoli vuole assicurarsi delle condizioni di salute | prima di ufficializzare l' arrivo Gazzetta

Il Napoli ha trovato l' accordo per Traoré . È tutto fatto per l'arrivo del calciatore ivoriano che andrà a rafforzare la rosa guidata da Mazzarri. Il ... (247.libero)

Fermato lo scorso anno per un infortunio al piede, a inizio dicembreha contratto la malaria e si è ristabilito da poco. Ilvuole vederci chiaro prima di ufficializzare il suo arrivo, ...Samardzic non sembra avere la testa giusta per dare la scossa a un ambiente moralmente a terra e così ilpensa di prendereMg Udine 20/08/2023 - campionato di calcio serie A / Udinese - Juventus / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Lazar Samardzic Si sapeva bene che lo scoglio per ...