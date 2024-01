Tragedia Crolla il solaio del convento durante il matrimonio | decine di coinvolti

(Di sabato 13 gennaio 2024) Un tragico evento ha sconvolto il pomeriggio di oggi, sabato 13 gennaio, aldi Giaccherino, situato alle porte di Pistoia.una festa di, unall’interno del locale adibito a ristorante èto improvvisamente, lasciando dietro di sé una scena di caos e devastazione. Ildi Giaccherino, noto per essere una location da sogno per cerimonie e matrimoni, è stato teatro di un disastro che ha coinvolto molti degli ospiti presenti. Secondo le prime informazioni, almeno sessanta persone sono state ferite, con quattro di esse in pericolo di vita. I soccorsi si sono mobilitati con rapidità ed efficacia: almeno sette ambulanze sono state inviate sul posto per gestire l’emergenza. I feriti sono stati trasportati al pronto soccorso, dove si sta ...

