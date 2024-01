Traffico Roma del 13-01-2024 ore 19 | 30

(Di sabato 13 gennaio 2024) Luceverdementovati dalla redazione 1 Veicolo in avaria rallentato gli spostamenti sulla carreggiata esterna del grande raccordo anulare tra Laurentina e Appia situazione comunque in graduale miglioramento sul tratto Urbano della A24 menoin direzione della tangenziale est a partire da via Filippo Fiorentini ricordiamo un precedente nella galleria Pittaluga tutto regolare sull’intero percorso della tangenziale est e sulla statale Pontina migliorano le condizioni di viaggio dopo la risoluzione dell’incidente tra Castel di Decima e Spinaceto in direzione dell’EUR sulla circonvallazione Gianicolense nuovi interventi di manutenzione in corso dallo scorso mercoledì il cantiere unicamente dalle 21 alle 6 del mattino comporta una riduzione di carreggiata tra Viale Trastevere Piazzale Enrico Dunant deviato Inoltre diverse linee bus notturne della ...

Per tutti i dettagli e per conoscere le deroghe alle limitazioni alconsultare il sito istituzionale diCapitale. Va a fuoco l'appartamento, intossicati e ustionati a SpinacetoDal 15 gennaio ilproveniente da via, riservato solo alle auto, potrà raggiungere piazza del Popolo percorrendo via Carducci, Piazza Grifoni, via Borgonuovo, via della Cisterna, via San ...Domenica 14 gennaio a Roma sarà blocco del traffico in Fascia verde per la terza domenica ecologica dell’inverno, la prima del 2024. Il calendario delle… Leggi ...Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha disposto la variazione della fascia oraria mattutina prevista per la domenica ecologica di domani, 14 gennaio 2024. I limiti alla circolazione in fascia verde ...