Traffico Roma del 13-01-2024 ore 16 | 30

(Di sabato 13 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sabato 13 gennaio ricordiamo una manifestazione prevista dalle 15 alle 18 su via dei Fori Imperiali altezza Largo Corrado Ricci possibile un corteo fino a Piazza dell’esquilino Circonvallazione Gianicolense nuovi interventi di manutenzione in corso da mercoledì 10 gennaio il cantiere unicamente dalle 21 alle 6 comporta una riduzione di carreggiata tra via Trastevere Piazzale Enrico Dunant deviate Inoltre diverse linee bus notturne della zona ancora sulla Gianicolense ricordiamo che per la presenza di una ballamento il transito tramite riduzione di carreggiata in prossimità di via Francesco Massi in direzione Piazzale Enrico Dunant e ala prossima domenica è quella ecologica Laterza della capitale il 14 gennaio stop agli spostamenti Dalle 7:30 alle 12:30 e ...