Traffico Roma del 13-01-2024 ore 15 | 30

(Di sabato 13 gennaio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare lungo la carreggiata esterna ancora prudenza per le difficoltà causate da un precedente incidente tra Laurentina e Anagnina si viaggia senza disagi sul tratto Urbano della A24 e sull’intero percorso della tangenziale est e acittà oggi sabato 13 gennaio ricordiamo una manifestazione prevista dalle 15 alle 18 su via dei Fori Imperiali altezza Largo Corrado Ricci possibile Inoltre un corteo fino a Piazza dell’esquilino lavori di ammodernamento per i binari del tram 3 da lunedì 8 gennaio ricordiamo chiusa al transito intera sede tranviaria di Piazza del Colosseo tra via Capo D’Africa e via la manutenzione anche per il 8 in questo caso gli interventi riguardano i binari di Ponte Garibaldi tutte le notizie su.luceverde.it ed è tutto per il momento da Luca ...