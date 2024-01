Traffico Roma del 13-01-2024 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità delle A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est le prime code a tratti su quest’ultima in ambo le direzioni tra Corso di Francia e la Salaria per un incidente su via Tuscolana all’altezza di viale Giulio Agricola rallentamenti in via della Primavera per un incidente all’altezza di via Casilina incidente anche su via di Torre Rossa conrallentato in corrispondenza di via Aurelia Antica Per quanto riguarda i trasporti oggi e domani per interventi alla stazione Tiburtina si potranno variazione di orario o ritardi su diverse linee dai regionali alle frecce anticipiamo domani sarà la terza domenica ecologica del periodo invernale previsto lo stop privato delnella fascia verde l’orario del divieto sarà Dalle 7:30 alle 12:30 e ...