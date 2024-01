Traffico Roma del 13-01-2024 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascolto per un incidente si sta in coda sulla via Salaria in direzione centro dello svincolo per fidemi fino all’aeroporto dell’Urbe code per un volo in fiamme invece sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Ardeatina e Laurentina altro incidente sulla via Nomentana all’altezza di via di Sant’Alessandro e ci sono attese in direzione centro città nel pomeriggio mi ricordo che dalle 15 alle 18 è prevista una manifestazione in via dei Fori Imperiali all’altezza di Largo Corrado Ricci non hai da escludere la possibilità di manifestanti si spostino in corteo fino a Piazza dell’esquilino entro questa mattina possibile il transennamento di via Liberiana da via Piazza di Santa Maria Maggiore a protezione della Basilica bene da Massimo pesche tutto ma per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito ...