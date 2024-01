Traffico Roma del 13-01-2024 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 13 gennaio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità nel pomeriggio dalle 15 alle 18 è prevista una manifestazione in via dei Fori Imperiali all’altezza di Largo Corrado Ricci non è da escludere la possibilità che i manifestanti si spostino in corteo fino a Piazza dell’esquilino entro le 13 è possibile il transito a mento in via Liberiana da via a Piazza di Santa Maria Maggiore a protezione della Basilica Per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi e domani per interventi alla stazione Tiburtina si potranno verificare i variazioni di orario o ritardi su diverse linee dai regionali alle frecce di anticipo infine che domani sarà la terza domenica ecologica del periodo invernale previsto dunque lo stop alprivato nella fascia verde l’orario del divieto sarà Dalle 7:30 alle 12:30 e poi dalle 16:30 alle Come ...