Traffico Roma del 13-01-2024 ore 08 | 30

(Di sabato 13 gennaio 2024) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’ascoltoin graduale aumento sulle strade dima al momento non si rilevano difficoltà anche sulle due carreggiate raccordo anulare la circolazione risulta scorrevole nel pomeriggio tra le 15 e le 18 è prevista una manifestazione in via dei Fori Imperiali all’altezza di Largo Corrado Ricci non è da escludere che manifestanti si spostino in corteo fino a Piazza dell’esquilino entro le 13 di questa mattina possibile il transennamento in via Liberiana da via a Piazza di Santa Maria Maggiore a protezione della Basilica Per quanto riguarda il trasporto pubblico oggi e domani per interventi alla stazione Tiburtina si potranno verificare variazioni di orario o ritardi su diverse linee dai regionali alle frecce da Massimo vecchi per il momento è tutta mia per i dettagli di queste da ...