Tottenham | Postecoglou | “Veniamo da un periodo difficile | Dragusin ha grandi qualità”

Leggi su sportface

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il tecnico delha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato con il Manchester United: “da unma teniamo duro. Abbiamo avuto diversi risultati sfavorevoli, ma siamo riusciti ad ottenere il massimo nelle difficoltà e siamo ancora in lotta per un piazzamento in Champions. Siamo anche in corsa in FA Cup. Lottiamo e lotteremo fino alla fine. Affronteremo il Manchester United senza paura e cercando i tre punti.– continua– è un giocatore adatto a noi dal punto di vista calcistico. Ha delleed è motivato”. SportFace.