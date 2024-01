Torino | le pagelle di CM | Buongiorno insuperabile | Zapata svogliato

(Di sabato 13 gennaio 2024) Genoa-0-0 Milinkovic-Savic 7: con i pugni, i piedi o in uscita sempre pronto quando viene chiamato in causa. risponde con i piedi a...

Vince ancora la Fiorentina : per la terza volta consecutiva basta l'uno a zero. Battere il Torino significa salire a 33 punti: è quarto posto, in ... ()

e voti di Juventus - Frosinone , fra top e flop della partita andata in scena questa sera all'Allianz Stadium di, in occasione dei quarti di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2023 -...... Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vazquez; Sabelli (42' st Vogliacco), Malinovskyi, Badelj (42' st Strootman), Messias (26' st Frendrup), Martin (37 ...Genoa-Torino 0-0 Martinez 7: un paio di brividi sulle conclusioni granata e un intervento prodigioso su Bongiorno `annullato` dal fuorigioco del torinista. De Winte.