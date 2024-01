“Top Gun 3 è in lavorazione” | Tom Cruise sarà ancora Maverick

(Di sabato 13 gennaio 2024) Top Gun 3 è in. La notizia è stata resa pubblica dall’interessante sito puck.news. La Paramount, quindi, torna a puntare sul franchise anni ottanta che ha dato celebrità planetaria a Tom, e sulla scia di un ottimo risultato per il primo sequel uscito nel 2022. Secondo Puck, il co-sceneggiatore di Top Gun:sta scrivendo il copione del terzo capitolo, mentre il regista del secondo capitolo, Joe Kosinski, dovrebbe tornare dietro la macchina da presa. L’intento, appunto, è quello di riunire il cast di: Tome i co-protagonisti Miles Teller e Glen Powell. Curioso, peraltro, che l’annuncio arrivi poche ore dopo lo sbandieramento ai quattro venti californiani della firma diper recitare e produrre film con la Warner. Gli ultimi film ...

«È una passione iniziata tanti anni fa, quando ho fatto il concorso per entrare in accademia. Tanto addestramento, tanti anni e oggi sono l’unica ... (secoloditalia)

Top Gun 3 è in sviluppo per Paramount; secondo voci raccolte dal collettivo di reporter freelance Puck, Tom Cruise vestirà di nuovo i panni di ... (cinemaserietv)

Il sequel di Top Gun: Maverick sembra essere in sviluppo , con Tom Cruise ancora una volta in veste di protagonista e affiancato da Glen Powell e ... (screenworld)

Articoli più letti In arrivo3 , la saga con Tom Cruise continua di Paolo Armelli Chi sono gli Houthi, il gruppo sciita che governa gran parte dello Yemen di Kevin Carboni Il lato oscuro dei ...Articoli più letti In arrivo3 , la saga con Tom Cruise continua di Paolo Armelli Chi sono gli Houthi, il gruppo sciita che governa gran parte dello Yemen di Kevin Carboni Il lato oscuro dei ...Top Gun 3 sequel di "Top Gun: Maverick" è ufficialmente in sviluppo alla Paramount Pictures con Tom Cruise e Joseph Kosinski.Top Gun 3 in lavorazione: la Paramount Pictures svilupperà il film Nelle ultime ore si è parlato molto dell’accordo siglato tra la Warner Bros. Pictu... - Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attori, r ...