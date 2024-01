Tommaso Giacomel fa tremare i norvegesi ed è 2° nella sprint di Ruhpoldin dietro Christiansen!

(Di sabato 13 gennaio 2024) Grande impresa didig valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi tedesche, l’azzurro classe 2000 regala spettacolo e, nonostante un erroreserie a terra, conquista un magnifico secondo posto, chiudendoal norvegese Vetle Sjaastad Christiansen. Per il nativo di Vipiteno si tratta del primo podio in carriera in unae del settimo podio in Coppa del Mondo (considerando anche le gare a squadre). Davvero magnifica la prova odierna di. Dopo l’errore a terra, il nostro portacolori ha cambiato marcia e, grazie a un ottimo passo sugli sci (per lui terzo miglior tempo a fine gara in questo fondamentale) e al 5/5...

Sale l'attesa per vedere nuovamente all'opera Elia Zeni , Didier Bionaz , Lukas Hofer e, grandi protagonisti per l'Italia con il terzo posto ottenuto in staffetta. Insieme a loro ...Bib alti per, col 26, e Didier Bionaz, col 30, via via ecco gli altri azzurri al via di questa attesissima sprint in un lungo weekend in compagnia del biathlon in Germania. START ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.15 3/5 in piedi per il norvegese! Dale butta via la gara, dopo due poligoni Strelow ha un margine di 1.7" su Giacomel, sarà questa la sfida per il podio. 1 ...Grande impresa di Tommaso Giacomel nella sprint di Ruhpolding valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi tedesche, l'azzurro classe 2000 regala spettacolo e, no ...