Tom Holland e Zendaya si sono lasciati? La risposta di lui è definitiva

(Di sabato 13 gennaio 2024) Tomha smentito le speculazioni sulla presunta fine della sua relazione con, con cui è fidanzato da 7 anni, respingendo categoricamente l’idea che si siano separati. La star di Spiderman infatti, mentre passeggiava con un amico per le strade di Los Angeles, è stato fermato da un fotografo che gli ha chiesto se lui esi fossero: “No, assolutamente no”. ha risposto il giovane attore. Tom esiconosciuti sul set di Spider-Man: Homecoming nel 2017 e da lì sarebbe scattata la scintilla. La loro love story però è stata tenuta nascosta per diverso tempo, perché la produzione del film non voleva coinvolgimenti sentimentali tra gli attori coinvolti nella pellicola. Le cose però,andate diversamente. È solo nel 2021 che ...

Tom Holland ha voluto dire la sua a proposito delle voci che vorrebbero una rottura tra i due protagonisti del Marvel Cinematic Universe ...Tom Holland e Zendaya stanno ancora insieme: la conferma dell'attore Tom Holland e Zendaya stanno ancora insieme. Lo ha confermato lo stesso attore di Spider-Man, negando i rumor degli ultimi giorni s ...