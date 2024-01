Ti ammazzo | italiana di m Esponente di Fdi aggredita a Torino

(Di sabato 13 gennaio 2024) Verangela Marino, capogruppo di Fratelli d'Italia della Circoscrizione 6 a, insultata e assalita mentre documentava la situazione di degrado in un parco pubblico della città

I fatti sono emersi da una segnalazione della donna, unasui 30 anni, che dopo le ripetute aggressioni e minacce da parte del compagno ha deciso di presentare denuncia. Gli investigatori ...... Trame di Terra, Udi, Differenza donna ); di 10mila euro per Confederazione islamica, ... Nonfigli, non sono un animale. Neanche da pensare'. Eppure, lo stesso uomo, intercettato a ...Durissima la reazione delle associazioni animaliste italiane dopo la proposta "ammazza-orsi" a Trento: l'appello alle istituzioni UE ...Dalla Strage di Erba al Killer della Riviera dei Cedri: quando la giustizia italiana se ne lava le mani come Ponzio Pilato ...