Thiago Motta Bologna | rinnovo in stand by | ci pensa il Milan

Leggi su calcionews24

(Di sabato 13 gennaio 2024)è la vera sorpresa della Serie A di questa stagione: l’allenatore delè in scadenza, su di lui spunta l’interesse delè la vera sorpresa della Serie A di questa stagione: l’allenatore delè in scadenza, su di lui spunta l’interesse del. L’allenatore sta portando in alto gli emiliani facendo vedere un ottimo gioco e con giocatori in grande crescita. Del suo futuro ha sempre preferito non parlare ma ribadendo che c’è tempo per discutere delcon la società. Molto dipenderà da quale sarà l’arrivo finale in campionato, ma è chiaro che aspettare troppo potrebbe anche non essere positivo. Il tecnico è finito sotto gli occhi attenti delle big e i rossoneri lo avrebbero messo in cima ...