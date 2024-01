The Office | The Big Bang Theory | Young Sheldon e Shameless sono tornate su Prime Video

Una star di The Office vorrebbe riprendere il suo ruolo per il reboot : “Lo amerei!” Craig Robinson è pronto per un possibile reboot di The Office. In un’intervista ad AV Club Robinson ha rivelato che gli piacerebbe riprendere il suo ... (metropolitanmagazine)

Wonka è il maggior incasso festivo al box office USA - Aquaman 2 supera l'incasso globale di The Marvels Wonka è il re del Natale, non brillano gli incassi di Aquaman e il Regno Perduto che però supera il totale di The Marvels con 258 milioni globali, ... (movieplayer)

The Color Purple trionfa nel giorno di Natale al box office USA con 18 milioni - battuti Wonka e Aquaman 2 Color Il debutto natalizio di The Color Purple, rilettura in chiave musical del dramma di Steven Spielberg Il Colore viola, supera le aspettative al ... (movieplayer)