The Good Doctor | la serie TV si conclude con la settima stagione

Leggi su tuttotek

(Di sabato 13 gennaio 2024) The, l’amatissimaTV drammatica che si svolge in ambito ospedaliero, chiuderà i battenti con la. Vediamo qualche anticipazione La7 di Thesarà l’ultima. Trasmessa per la prima volta nel 2017, l’amatissimasegue Freddie Highmore nei panni di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico che lavora presso il prestigioso St. Bonaventure Hospital di San Jose. Il cast dellaTV comprende anche Richard Schiff, Christina Chang, Will Yun Lee, Fiona Gubelmann, Paige Spara, Noah Galvin e Bria Samoné Henderson. Fin dalla sua anteprima, il dramma medico è stato uno degli spettacoli più longevi e più visti della rete ABC. Per sei stagioni, la ...