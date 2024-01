Terzo polo | Calenda | ' alla Camera accordo fatto | Gruppo resta ad Azione' **

...i ragazzi alanno dell'istruzione secondaria di primo grado e per le loro famiglie, per conoscere i percorsi di istruzione secondaria proposti dall' IIS Corinaldesi Padovano, il più grande......" ambienti aperti e estremamente amichevoli - è una rete di educatori specializzati del... Galvani e Kennedy, il Consorzio universitario, l'Its, iltecnologico e le associazioni di categoria.Le due coalizioni principali, il centrodestra chiamato a confermare la guida del Comune di Vibo Valentia, e il centrosinistra almeno nella sua accezione di campo largo, non sono ovviamente granitiche ...Il senatore e leader di Azione ieri a Genova: “Sulle ricandidature dei governatori si rischiano le signorie. I leader politici non devono correre alle ...