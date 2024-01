Tennis | Torneo Auckland Tabilo vince 1° titolo Atp | Daniel ko in finale

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il cileno nato a Toronto si è imposto sul giapponese con il punteggio di 6-2, 7-5(NUOVA ZELANDA) - Dalle qualificazioni al. Questo lo splendido percorso di Alejandroconcluso con il trionfo all'"ASB Classic", Atp 250 da 661.585 dollari sul duro di. Numero 82 Atp il c

La lettone batte in due set Alexandrova, forfait della Pegula ADELAIDE (AUSTRALIA) - Jelena Ostapenko e Daria Kasatkina si affronteranno in Finale ... (247.libero)

Eliminati in semi Finale Shelton e Fils AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) - Finale a sorpresa all'"ASB Classic", Atp 250 da 661.585 dollari in corso sul duro ... (247.libero)

Entrambi cercano il primo titolo in carriera. Eliminati Korda e Bublik ADELAIDE (AUSTRALIA) - Jiri Lehecka e Jack Draper sono i due finalisti ... (247.libero)

Entrambi cercano il primo titolo in carriera. Eliminati Korda e Bublik ADELAIDE (AUSTRALIA) - Jiri Lehecka e Jack Draper sono i due finalisti ... (ilgiornaleditalia)

In Italia ci sarà anche ildi Palermo a metà luglio. Sky trasmetterà dal 2024 al 2028 oltre 80 tornei tra ATP e WTA con più di 4.000 partite diI DETTAGLI DEL NUOVO ACCORDO SKY - ATP - ...... che monitora l'appuntamento sul cemento australiano attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport(203) . Inoltre, ilcombined di Adelaide avrà due canali ...Il cileno nato a Toronto si è imposto sul giapponese con il punteggio di 6-2, 7-5 AUCKLAND (NUOVA ZELANDA) (ITALPRESS) - Dalle qualificazioni ...AUSTRALIAN OPEN - Facciamo il punto sui 13 italiani presenti in tabellone a Melbourne: Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Berrettini, Cobolli e Zeppieri per il m ...