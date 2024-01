Tennis | Tathiana Garbin rivela | “La ripresa procede bene”

Leggi su oasport

(Di sabato 13 gennaio 2024) La partita più importante., capitana di BJK Cup, continua a lottare contro una rara forma di tumore, lo pseudomixoma peritonei. L’ex giocatrice ha ripreso le sue attività presso il Centro Tecnico di Formia dopo i due interventi affrontati in ospedale. “Lastando. Certo, ci vuole un po’ di pazienza: dolori e problemi stanno diminuendo“. In questo modo si è espressain un’intervista al sito della FITP. Un lento ritorno alla normalità: “Ho già ripreso a lavorare con le ragazze più giovani al Centro Tecnico con Vittorio Magnelli, mi sto prendendo i tempi giusti per ristabilirmi completamente“, ha sottolineato la capitana di BJK Cup. Non può essere in Australia a seguire le sue ragazze nello Slam a Melbourne, ma i pensieri sono sempre indirizzati ...