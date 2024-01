Tennis | Djokovic | ' Il pericolo n 1 per me sono io Il polso va bene'

Sappiamo tutti cosa rappresentino gli Slam nel". Parola di Novakche si presenta in una sala stampa stracolma alla vigilia degli Australian Open. Quello che comincia domani contro il ...Sinner sul cemento ha vinto gli ultimi nove incontri ufficiali sui dieci sostenuti: in pratica ha perso solo quello contronell'atto conclusivo delle Finals. L'eventuale 3 - 1 contro Van de ...Carlos Alcaraz è pronto alla sfida. Gli Australian Open finora non sono stati troppo fortunati per il campione spagnolo, costretto a saltarli l'anno passato per un infortunio ed eliminato al terzo tur ...Allarme rientrato Sembrerebbe di sì. In questi giorni che ci hanno accompagnato all'inizio degli Australian Open 2024, previsto domani, la curiosità sulle condizioni di Novak Djokovic non era poco. I ...