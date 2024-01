Tennis | Djokovic | “Il pericolo n 1 per me sono io Il polso va bene”

Tutti vogliono giocare il loro migliorin questi tornei ' . D: Sei stato a Melbourne così ...routine quando vieni qui Tipo stare nella stessa casa o mangiare negli stessi posti Novak: ...D. Prizmic 1,01 - 13,00 1,01 - 13,00 1,01 - 29,00 F. Tiafoe B. Coric 1,51 - 2,46 1,51 - 2,... Entrambi in un periodo non proprio luminoso , ma entrambi capaci di esprimere un ottimo, ...Carlos Alcaraz è pronto alla sfida. Gli Australian Open finora non sono stati troppo fortunati per il campione spagnolo, costretto a saltarli l'anno passato per un infortunio ed eliminato al terzo tur ...Roma, 13 gen. (askanews) - 'Voglio sempre giocare contro i migliori del mondo per misurare il mio livello. Spero di arrivare in finale e di ...