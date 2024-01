Taylor Swift | cosa fa quando non canta | la vita segreta di Miss miliardo

(Di sabato 13 gennaio 2024) Una, dieci, cento. Dietro l'icona mondiale della musica pop si potrebbe nascondere, infatti, anche una scrittrice che, non meno dellante miliardaria, è già riuscita a ottenere un contratto da sogno dalla Apple grazie al romanzo intitolato Argylle, una spy-story da cui i produttori della Mela hanno ricavato un film di prossima uscita, il 1 febbraio, nelle sale cinematografiche Usa e dal 2 febbraio in tutto il mondo proprio sulla piattaforma streaming Apple+. Un'operazione, si dice, da circa 200 milioni di dollari. A seminare il seme del sospetto già da qualche mese è stata anzitutto lo scoop del New York Post che ha scoperto, incrociando tutti i dati disponibili, che Ely Conway, l'autrice del libro, sarebbe in realtà solo lo pseudonimo di un personaggio misterioso su cui si sono cominciate a rincorrere immediatamente ...

