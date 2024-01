Tassi di interesse 2024 | i possibili scenari

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – “Quando la Bce inizierà a ridurre idi, non si tratterà di una singola decisione, ma molto probabilmente di una sequenza”. Lo afferma in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ Philip R. Lane, capo economista e membro del Comitato esecutivo della Bce, sottolineando che “sull’inflazione negli ultimi mesi si sono registrati dei progressi”, un fenomeno sul quale “di sicuro l’aumento di settembre ha contribuito”. “Riconosco che c’era un elemento assicurativo in quel rialzo dei. E ne terrò pienamente conto in termini di entità e tempistica dell’aggiustamento deiverso una posizione di politica monetaria più neutrale, quando sarà il momento” aggiunge. “I progressi continui nell’allentamento dell’inflazione di fondo sono benvenuti. Ma vediamo alcune tendenze contrarie ...

