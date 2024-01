Taser ai vigili di Milano | Sala accelera con il super consulente Gabrielli | “In Polizia funziona | spesso basta mostrarlo”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Nel 2019 il consiglio comunale diaveva bocciato la consegna delle pistole elettriche per lalocale. “Incredibile”, commento Matteo Salvini, allora ministro degli Interni, che aveva inserito. la nuova dotazione nei decreti sicurezza. Ma i tempi cambiano e nonostante l’ex capo dellaFrancorassicuri sulla situazione del capoluogo lombardo, è proprio lui, in veste didel sindaco Beppe, a spingere per l’adozione deianche per i ghisa. Delegato alla Sicurezza,ha parlato in commissione consiliare: “Si tratta di un tema di salvaguardia degli operatori dellalocale”. Come ricordato dallo stesso, nell’aprile 2022 il ...

Associazioni che fanno ronde,di quartiere e: cose sempre sostenute dal centro destra. Sulle deroghe alle Forze dell'Ordine per Area B e C non risponde. Ci saremmo aspettati sostegno. Le ...in arrivo per i. Partirà a breve la sperimentazione che consentirà alle pattuglie in auto della polizia locale di utilizzare la pistola elettrica già in dotazione alla polizia di Stato , ...Primo test con due strumenti che saranno dati in dotazione alle pattuglie chiamate a intervenire in situazioni rischiose.Il consulente di Sala: “È un tema di salvaguardia della polizia locale”. Sperimentazione per due squadre in auto. I sindacati favorevoli al ...