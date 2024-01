Taranto | Iaia FdI | “Il Pd va contro il Pd”

(Di sabato 13 gennaio 2024) “Il Pd come al solito, non sa cosa dice il Pd stesso. Regna una tale confusione che a fronte della gravissima crisi amministrativa di, i coordinamenti provinciali e cittadini delle forze di centrosinistra (Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, CON, Europa Verde, Partito Socialista Italiano, Una Strada Diversa e Sinistra Italiana) dichiarano, testuali parole, “conclusa l’esperienza politica e amministrativa a sostegno del sindaco Melucci, anche in ragione delle discutibili scelte riguardanti i componenti della nuova giunta comunale”. Nelle stesse ore invece, il Pd Nazionale per il tramite di Igor Taruffi – Responsabile Organizzazione nazionale Pd e Davide Baruffi – Responsabile nazionale Enti locali Pd chiedono che venga “ripristinato il perimetro dell’originaria coalizione iniziale”.A questo punto, prima di proporsi ancora e di ...

È presente nel decreto Milleproroghe appena approvato dal Governo nel CdM di oggi la proroga contrattuale di 5 mesi per i lavoratori ex Tct ( Taranto ... (tarantinitime)

Ieri Giugliano - Foggia 4 - 1 e- A Picerno 1 - 1. Domani in programma Audace Cerignola - ... Il Presidente Carmineinvita i rappresentanti sportivi del territorio al 'Gala dello Sport' in ...... L'assemblea degli autotrasportatori di Casartigianiproseguirà fino al 18 gennaio. Sono in ...ieri mattina al presidio sono giunti anche la senatrice Maria Vita Nocco e gli onorevoli Dario,...Il Governo sul dossier dell’ex Ilva è al lavoro per arrivare ad un accordo per un divorzio consensuale con ArcelorMittal ed evitare così un contenzioso legale che si preannuncia abbastanza lungo. Entr ...“I partiti di centrodestra di Taranto, di fronte all’evidente sfacelo determinato in ogni ambito dall’amministrazione Melucci, confermano la propria unione e la comune volontà di fare quanto possibile ...