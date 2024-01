TALI E QUALI | TORNA LO SHOW DI CONTI CON GLI IMITATORI NON VIP E LA COLLAUDATA GIURIA

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 13 gennaio 2024) Prende il via l’edizione 2024 del varietà “”, in onda sabato 13 gennaio alle 21.25 su Rai1. Il programma, condotto come sempre da Carlo, nel corso di quattro appuntamenti darà spazio a straordinari artisti “non professionisti”, che si sono proposti nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma e che sono stati selezionati per essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano. Lo spettacolo, sulla scia del grande successo social e di pubblico di “Tale e Quale”, andato in onda nell’autunno 2023, darà spazio ad artisti bravissimi, ma sconosciuti. Vivranno l’emozione di calcare lo stesso palcoscenico dei “big” che li hanno preceduti e di presentarsi davanti alla stessa(Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto ...