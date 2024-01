(Di sabato 13 gennaio 2024) Tutto era cominciato con un puntata speciale, nel 2019. Da allora,è diventato un programma vero e proprio, che torna con la terza edizione (o la quarta, se consideriamo quella puntata speciale) da sabato 13 gennaio 2023 su Raiuno. Vero e proprio spin-off di Tale e Quale Show (tanto da andare in onda nello stesso studio, parte degli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma), il programma vede la conduzione di Carlo Conti, affiancato dalla stessa giuria del programma originale, ovvero Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Ogni sera, poi, c’è un quarto giurato ospite, “tale e quale” ad un personaggio dello spettacolo. Ma daè composto? In tutto, ledella terza edizionequattro, tutte in onda ...

Prende il via l’edizione 2024 del varietà “ TALI e QUALI ”, in onda sabato 13 gennaio alle 21.25 su Rai1. Il programma, condotto come sempre da Carlo ... (bubinoblog)

Tali e Quali parte stasera su Rai 1 e andrà in onda per quattro puntate fino al 3 febbraio prossimo, tutti i sabati in prima serata. Alla giuria ... (cinemaserietv)

Tali e Quali 2024 quante puntate sono su Rai 1 Carlo Conti torna con l'edizione nip dell'omonimo Tale e Quale Show. Il conduttore toscano darà spazio a straordinari artisti "non professionisti", che ...