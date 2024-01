Tali e Quali 2024 | quante puntate sono per lo show sulle imitazioni?

(Di sabato 13 gennaio 2024)parte stasera su Rai 1 e andrà in onda per quattrofino al 3 febbraio prossimo, tutti i sabati in prima serata. Alla giuria troviamo Cristiano Malgioglio, Loretta Goggi e Giorgio Panariello mentre il conduttore sarà Carlo Conti. Il programma è uno spin-off del popolare Tale e Quale, con la differenza che in gara ci saranno persone comuni che non fanno parte del mondo dello spettacolo. I protagonistiscelti dalla redazione del programma dopo aver inviato video con le lorodurante ledell’edizione del programma classico. Ognuno dei concorrenti si cimenterà in reinterpretazione dei brani degli artisti citati dal vivo. Al termine di ogni puntata la giuria esprimerà un giudizio. Come nel format originale ogni concorrente ...

