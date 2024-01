Tali e Quali 2024 | quante puntate | durata e quando finisce

(Di sabato 13 gennaio 2024) lo show di Carlo Conti su Rai 1sono previste per? Il programma condotto da Carlo Conti torna in prima serata su Rai 1 dal 13 gennaio ogni sabato per quattro nuove. Si tratta della versione con personaggi non famosi del celebre Tale e Quale Show. Protagonisti in ogni puntata 10 persone comuni che sarannoa cantanti famosi. In giuria: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio e…un quarto giudice a puntata ‘quale e quale’ all’originale. Di seguito la programmazione completa. Prima puntata: 13 gennaioSeconda puntata: 20 gennaioTerza puntata: 27 gennaioQuarta puntata: 3 febbraio ...

Tali e quali 2024: cast, giuria, imitazioni, ospiti, quante puntate e streaming dello show di Carlo Conti su Rai 1 in onda dal 13 gennaio ...Il presentatore ci parla anche dei progetti per il futuro e dell'amore per sosia e parodie Solange Savagnone Gli italiani hanno una grande passione: quella per le imitazioni. Prova ne è che…