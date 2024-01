(Di sabato 13 gennaio 2024) Chi èdella prima puntata di, la versione nip dello show di Carlo Conti, in onda il 13 gennaio? Al tavolo della giuria siede unaDe“tale e quale”. Non si tratta della conduttrice di C’è posta per te realmente, ma del bravissimo imitatore Vincenzo De Lucia. Lo abbiamo già visto in molte altre trasmissioni Rai come Stasera tutto è possibile e Belve o ospite a Domenica In. La sua peculiarità è quella di saper interpretare le grandi donne della tv, come Barbara D’Urso, Mara Venier o Francesca Fagnani. Carriera e vita privata Classe 1987, napoletano, Vincenzo De Lucia è comico e imitatore di professione. La sua peculiarità è quella di interpretare personaggi femminili di ...

Prende il via l'edizione 2024 del varietà di Rai1 Tali e Quali, in onda da sabato 13 gennaio alle 21.25. Prende il via l'edizione 2024 del varietà di Rai1 Tali e Quali, prodotto dalla Direzione ...Tali e Quali 2024, chi è l'imitatore di Maria De Filippi e quarto giudice, Vincenzo De Lucia. Questa sera, 13 gennaio, vita privata ...