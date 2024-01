Taiwan | vince William Lai | candidato anti-Pechino | “Ci tuteleremo dalle minacce della Cina”

(Di sabato 13 gennaio 2024) Non hanno funzionato ledaLai è il nuovo presidente di. Il vice presidente uscente,più temuto dalla vi(che lo aveva definito “un piantagrane” e “un pericoloso indipendentista”), ha ottenuto oltre il 40% dei voti (circa 5,6 milioni). Al secondo posto Hou Yu-ih, indicato dal Kuomintang e ben visto da, con il 33,5%, terzo Ko Wen-je e il Partito popolare dicon il 26,5% circa. «Abbiamo mostrato al mondo quanto abbiamo a cuore la democrazia», ha commentato il presidente eletto, spiegando tuttavia che il Dpp non ha ottenuto la maggioranza parlamentare. «Ho l’importante responsabilità di mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Formosa», ha aggiunto Lai. Il popolo ...

