Taiwan | vince il democratico Lai | Il popolo ha resistito con successo a pressioni esterne

(Di sabato 13 gennaio 2024) "Come una delle prime e delle più anticipate elezioni del 2024,ha centrato una vittoria per la comunità delle democrazie". Sono le prime parole di William Lai , il candidato del Partitoprogressista alle elezioni presidenziali di Taipei , ai suoi sostenitori. Lai, uno scettico nei confronti della Cina con un passato a sostegno dell'indipendenza, ha strappato un risultato che...

Taiwan resta in mano ai progressisti. Manca solo l’ufficialità, ma con il 95% delle schede scrutinate e 5,3 milioni di voti ottenuti, l’attuale vice ... (ilfattoquotidiano)

E' William Lai, del Partito democratico progressista (Dpp), a vince re le elezioni a Taiwan . Il candidato ha trionfato con il 40,2% dei voti, come ... (liberoquotidiano)

"Voglio ringraziare il popolo Taiwan ese per aver scritto un nuovo capitolo nella nostra democrazia". Queste le prime parole pronunciate da William ... (today)

Non hanno funzionato le minacce da Pechino: William Lai è il nuovo presidente di Taiwan . Il vice presidente uscente, candidato più temuto dalla ... (secoloditalia)

Ora tutti i riflettori si accendono su Pechino: ci sarà una reazione a questa vittoria Elezioni: Laila presidenza. Sfida aperta alla Cina L'esito delle elezioni presidenziali di ...Lai Ching - te, il candidato del Partito Democratico Progressista (DPP) ha vinto la corsa alle presidenziali acon il 40,2% delle preferenze. Il candidato del Partito popolare di(Tpp), Ko Wen - je e il candidato del Kuomintang, Hou Yu - ih hanno ammesso la loro sconfitta. Hou Yu - ih (tradizionalmente più vicino alle posizioni di Pechino) chiude con il 33,5% dei voti, ...Con oltre il 40 per cento delle preferenze a Taiwan ha vinto il candidato del Partito democratico progressista. Arrivato secondo il candidato del partito d’opposizione Kuomintang (Kmt) Hou You-ih, ...Universinet.it – In un contesto di crescente tensione geopolitica, William Lai del Partito Progressista Democratico (DPP), noto per le sue posizioni critiche verso la Cina, è stato eletto presidente d ...