Taiwan | si vota per scegliere il presidente | sfida a tre | Perché queste elezioni sono importanti a livello globale

Fotogallery - Elezioni a, siper presidente e Parlamento Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Proteste in Yemen dopo attacco Usa - Gb a Houthi Ultimo Aggiornamento Primarie Usa 2024, la ...AL VOTO PER IL NUOVO PRESIDENTE tsai ing wen - PECHINO, 13 GEN -si reca alle urne oggi per scegliere il prossimo presidente in un voto ad alto rischio che determinerà la direzione delle relazioni con la Cina, nonché la stabilità regionale ...Taiwan ha votato oggi per le cruciali elezioni presidenziali della giovane storia democratica dell'isola, le ottave nel complesso, insieme alle parlamentari per il rinnovo dei 113 seggi ...Alle elezioni a Taiwan a vincere è William Lai, che sarà il nuovo presidente e prenderà il posto di Tsai Ing-wen a Taipei.