Taiwan sceglie l' indipendentismo | cosa cambia ora tra Cina e Usa nel Pacifico

Ad avere un ruolo cruciale sarà ilPeople's Party " il partito fondato nel 2019 dal medico ed ex sindaco di Taipei, Ko Wen - je " che, con il 26 per cento di voti ha sfaldato, per la prima ...Definizione non certo apprezzata da Pechino, che non riconosce l'esistenza di, tanto meno può accettare la presenza di un'altra Cina. Per Lai potrebbe essere stato un messaggio diretto verso ...La vittoria di William Lai nelle elezioni presidenziali non sembra aver cambiato le carte nello scenario del Pacifico. Cina e Stati Uniti, i due principali attori dell'area, paiono intenzionati a pros ...William Lai è il nuovo presidente di Taiwan. Il leader del Partito progressista democratico (Ppd), come da previsioni, ha avuto la meglio con poco più del 40 per cento dei voti, non ha la maggioranza ...