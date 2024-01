Taiwan | i risultati delle elezioni 2024 in diretta | William Lai è il nuovo presidente | «Determinato a salvare il Paese dalle minacce della Cina» Attesa per la reazione di Pechino

(Di sabato 13 gennaio 2024) Urne chiuse, ecco iper l’elezione del, seguite da Usa e: le reazioni e gli aggiornamenti in

Urne chiuse, ecco i risultati delle elezioni a Taiwan per l’elezione del nuovo presidente, seguite da Usa e Cina: le reazioni e gli aggiornamenti ... (corriere)

Urne chiuse, ecco i risultati delle elezioni a Taiwan per l’elezione del nuovo presidente, seguite da Usa e Cina: le reazioni e gli aggiornamenti ... (corriere)

Urne chiuse, ecco i risultati delle elezioni a Taiwan per l’elezione del nuovo presidente, seguite da Usa e Cina: le reazioni e gli aggiornamenti ... (corriere)

Roma, 13 gen. Il candidato del Partito Democratico Progressista (DPP) al governo a, Lai Ching - te, e' in testa con circa il 41,6% delle preferenze, stando aiparziali diffusi dalla Commissione elettorale riguardanti circa il 60% dei seggi. Hou Yu - ih, candidato ...delle elezioni aA certificare la vittoria di Lai è stato indirettamente il candidato dei nazionalisti del Kmt, Hou Yu - ih, che ha ammesso la sconfitta. Con oltre il 95% dei voti ...Il candidato autonomista Lai Ching-te, noto come William Lai, ha vinto le elezioni presidenziali di Taiwan. Il candidato nazionalista Hou Yu-ih, ha ammesso la sconfitta.Lai Ching-te, il candidato del Partito Democratico Progressista (Dpp) al governo a Taiwan, ha vinto le elezioni presidenziali, quelle che la Cina aveva presentato come «una scelta tra guerra e pace».