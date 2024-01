Taiwan | chi è il nuovo presidente William Lai | il medico piantagrane dello status quo

Ex studente di Harvard, curriculum da medico, è noto a livello politico per essere stato il sindaco di Tainan per due mandati, ottenuti con un ampio seguito popolare, e il premier didal 2017 ...... 64 anni, del piccolo Partito popolare di(Tpp) che si presentava come anti establishment, è ... Maè William Lai Perché si fa un gran parlare delle elezioni taiwanesi Quali sono i rischi ...La passione per la boxe, le moto, gli amici, la famiglia. I parenti di Alex, il 14enne coinvolto in un agguato e ucciso a colpi di pistola, si stringono intorno a papà Ivan, appena arrivato dalla ...William Lai Ching-te, candidato del Partito Democratico Progressista al governo, ha vinto le elezioni presidenziali di Taiwan, nonostante gli avvertimenti della Cina – che rivendica Taiwan come parte ...