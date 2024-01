Taiwan | al voto vince il nemico giurato di Pechino Tam-tam inquietante | come può reagire la Cina

(Di sabato 13 gennaio 2024) E' William Lai, del Partito democratico progressista (Dpp), are le elezioni a. Il candidato ha trionfato con il 40,2% dei voti,reso noto dalla Commissione elettorale centrale. Il suo avversario, il candidato dei nazionalisti del Kuomintang, Hou Yu-ih, ha già ammesso la sua sconfitta, scusandosi "per aver deluso gli elettori" e promettendo di continuare il suo impegno politico. Si tratta di una sorta di smacco aanche perché era Hou il candidato più vicino alla. Nel corso della campagna elettorale, Hou aveva promesso di riavviare i colloqui con il governo del presidente Xi Jinping in caso di elezione proprio con l'obiettivo di allentare le tensioni. Con la vittoria dell'attuale vicepresidente dell'isola, il partito democratico-progressista, che già governa ...

