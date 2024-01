Taiwan al voto | netta vittoria di William Lai Ue | «Bene elezioni | ma resta preoccupazione per tensioni»

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il partito indipendentista Dpp al potere dal 2016 si avvia a conquistare il terzo mandato,Lai Ching-te è in testa con oltre il 42% dei voti in una...

Iniziato lo spoglio a Taiwan per le elezioni legislative e presidenziali finalizzate a scegliere il successore di Tsai Ing-wen. A votare negli oltre ... (ilsole24ore)

Secondo una fonte Taiwan ese, il risultato (atteso per il pomeriggio ora italiana) non cambierà troppo rispetto ai primi dati: William Lai (candidato ... (formiche)

Taiwan resta in mano ai progressisti. Manca solo l’ufficialità, ma con il 95% delle schede scrutinate e 5,3 milioni di voti ottenuti, l’attuale vice ... (ilfattoquotidiano)

E' William Lai, del Partito democratico progressista (Dpp), a vince re le elezioni a Taiwan . Il candidato ha trionfato con il 40,2% dei voti, come ... (liberoquotidiano)

Sono chiuse le urne a, dove circa 20 miliono di elettori dell'isola sono stati chiamati a ... Ilsi è svolto in otto ore, dalle 8 alle 16 locali (dall'una alle 9 in Italia). Lo spoglio ......ha scelto di stare dalla parte della democrazia". Era proprio questa la cornice che il DPP aveva dato al, implicando che una vittoria dell'opposizione dialogante con Pechino avrebbe ...Elezioni Taiwan 2024: vince Lai, ora nuovo presidente dell'isola più osservata al mondo. La sua posizione tesa con la Cina avrà conseguenze Come risponderà Pechino all'esito del votoIl risultato elettorale dimostra che la popolazione di Taiwan ritiene la loro una nazione sovrana de facto che dovrebbe rafforzare le difese contro le minacce della Cina e approfondire le relazioni ...