Taiwan al voto | ecco la posta in gioco Lai in testa | Cina invia 8 jet e 6 navi militari

Le elezioni presidenziali e parlamentari dihanno registrato un'affluenza record, almeno oltre il 70%. Sono le stime dei media locali ...6 per cento della popolazione avente diritto alnella ...L'esito delè atteso in serata Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il ... La7.it - Le urne per le elezioni presidenziali e parlamentari asono state chiuse alle 16 ...Urne chiuse a Taiwan: a breve lo spoglio. 19,3 milioni gli elettori sono stati chiamati a votare per l'elezione del nuovo presidente e il rinnovo del parlamento monocamerale, lo Yuan legislativo. In g ...E' iniziato lo spoglio per le elezioni presidenziali e parlamentari. Un voto cruciale con la pressione della Cina ...