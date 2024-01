Taipei Il nazionalista e filo-cinese Hou Yu-ih | sono molto triste

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 13 gennaio 2024) Il 2024 vedrà diverse Nazioni al voto. Tra le prime ad andare alle urne Taiwan. Questa tornata elettorale è “ad alto rischio“. I suoi effetti, infatti, si vedranno su scala mondiale. Il candidato dei nazionalisti del Kuomintang, Hou Yu-ih, sostenuto da Pechino, ha ammesso la sconfitta. “Ho fatto del mio meglio,di non aver potuto completare il cambio di governo. Mi dispiace”, ha dichiarato. La vittoria è andata a William Lai Ching-te del Partito democratico progressista (Dpp), attuale vice presidente. L’altro sfidante, in quella che è stata una corsa a tre, era Ko Wen-je, del Partito popolare (Tpp).stati 19,5 milioni gli elettori chiamati a rinnovare anche il Parlamento, lo Yuan legislativo. Le urne siaperte alle 8 locali (l’1 in Italia) e si ...