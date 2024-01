Tabellone Wta Hobart 2024 | Trevisan | Cocciaretto e Bronzetti ai nastri di partenza

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ile gli accoppiamenti del WTA 250 di, evento in programma dall’8 al 13 gennaio. La belga Elise Mertens guida il seeding, seguita dalla statunitense Emma Navarro e dalla cinese Lin Zhu. Sono ben tre le tenniste azzurre al via: Elisabetta, finalista uscente, Luciae Martina. Di seguito tutti i risultati in aggiornamento. PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEYWTAFINALE (2) Navarro b. (1) Mertens 6-1 4-6 7-5 SEMIFINALI (1) Mertens b. (WC) Saville 6-4 4-6 7-5 (2) Navarro b. Yue Wang 6-4 6-3 QUARTI (1) Mertens b. Rus 7-5 6-0 (WC) Saville b. (3) Zhu 3-6 6-1 6-4 Yue Wang b. (Q) Putintseva 7-5 7-6(4) (2) Navarro b. (LL) Tomova 4-6 6-3 6-2 SECONDO TURNO (1) ...

La sorte, invece, non è stata così buona con Swiatek regalandole un( qui il link ) con qualche insidia sin dal primo turno . All'esordio ecco Sofia Kenin , numero 38(la seconda ...Quindi per la terza volta su quattro eventidisputati in questo inizio di 2024 , ad eccezione di Adelaide , la finale viene disputata dalle prime due teste di serie del: la settimana ...AUSTRALIAN OPEN - Facciamo il punto sui 13 italiani presenti in tabellone a Melbourne: Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Berrettini, Cobolli e Zeppieri per il m ...Elise Mertens ed Emma Navarro, le prime due teste di serie del tabellone, si contenderanno la vittoria dell'Hobart International, Wta250. La Mertens (numero 29 al mondo) ha piegato in semifinale ...