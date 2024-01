Tabellone Atp Auckland 2024 | Shelton guida il seeding

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ildel torneo Atp di, torneo 250 in programma dall’8 al 13 gennaio in Nuova Zelanda. Non ci sono azzurri al main draw, è l’americano Benre il, mentre il britannico Cameron Norrie è la seconda testa di serie. Il numero 3 a Cerundolo, quarta testa di serie per Auger-Aliassime e per loro quattro c’è il bye al primo turno. Di seguito ecco ilcompleto in aggiornamento. MONTEPREMI COPERTURA TVATPFINALE (Q) Tabilo b. Daniel 6-2 7-5 SEMIFINALI Daniel b. (1)7-5 7-6(11) (Q) Tabilo b. (6) Fils 6-2 7-5 QUARTI (1)b. Carballes Baena 6-4 6-3 Daniel b. (Q) Muller 6-4 6-7(3) 6-3 (6) Fils b. ...

Il Tabellone del torneo Atp di Auckland 2024 , torneo 250 in programma dall’8 al 13 gennaio in Nuova Zelanda. Non ci sono azzurri al main draw, è ... (sportface)

Il Tabellone del torneo Atp di Auckland 2024 , torneo 250 in programma dall’8 al 13 gennaio in Nuova Zelanda. Non ci sono azzurri al main draw, è ... (sportface)

Il Tabellone del torneo Atp di Auckland 2024 , torneo 250 in programma dall’8 al 13 gennaio in Nuova Zelanda. Non ci sono azzurri al main draw, è ... (sportface)

Il Tabellone del torneo Atp di Auckland 2024 , torneo 250 in programma dall’8 al 13 gennaio in Nuova Zelanda. Non ci sono azzurri al main draw, è ... (sportface)

La sorte, invece, non è stata così buona con Swiatek regalandole un( qui il link ) con ... quindi devo vedere come sta giocando in questo momento." TABELLONI TORNEI:- WTA...arbitro Paolo Calbi (direttore di gara Nazario Boni) ha assegnato lo status di n.1 dela ... 21enne pisano (n.223), prima di cedere per 7 - 6(2) 6 - 2 alla wild card locale Dane Sweeny (n.AUSTRALIAN OPEN - Facciamo il punto sui 13 italiani presenti in tabellone a Melbourne: Sinner, Musetti, Arnaldi, Sonego, Berrettini, Cobolli e Zeppieri per il m ...Inizia decisamente bene per il tennista di Latina Giulio Zeppieri il 2024. Ha infatti centrato alla grande il primo obiettivo stagionale, ovvero il ...