Supersonico e silenzioso Ecco l’X-59 | il jet sperimentale di Nasa e Lockheed

(Di sabato 13 gennaio 2024) La, in collaborazione conMartin, ha presentato a Palmdale, in California, l’X-59, un innovativo jetprogettato per ridurre il “boom” sonico che si verifica durante il volo. L’aereo fa parte della missione Quiet supersonic technology (Quesst) della, il cui obiettivo è che l’X-59 generi un “boato” della stessa intensità del “suono della chiusura della portiera di un’auto”. I jet supersonici tradizionali, infatti, producono dei veri e propri boati nel momento in cui infrangono la barriera del suono, un effetto dovuto generato dalle onde d’urto create dal velivolo stesso all’interno del fluido in cui è immerso (nel caso di un aereo, l’aria dell’atmosfera). Questi boati possono persino danneggiare gli edifici, oltre ad allarmare persone e animali. I problemi del ...