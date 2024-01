Studenti palestinesi in Italia | “Grazie Sudafrica” – Video

(Di sabato 13 gennaio 2024) (Adnkronos) – "Abbiamo organizzato questa manifestazione per continuare a dire basta al genocidio che è in corso a Gaza ormai da 100 giorni e non solo. Perché quei 100 giorni vanno contestualizzati nella storia, quindi è una denuncia anche a 75 anni di occupazione. Appoggiamo inoltre l'iniziativa che ha preso ilche ha portato

Tre studenti palestinesi che si trovavano a Burlington, in Vermont, per un raduno in occasione della festa del Ringraziamento sono stati feriti a ... (metropolitanmagazine)

Così Maya Issa, presidente movimentoin Italia, in Largo Corrado Ricci a Roma dove è in corso la manifestazione pro Palestina. Tra le bandiere della Palestina e quelle della pace ...Alla manifestazione promossa dal Movimentoin Italia, Udap (Unione democratica arabo palestinese) e Api (Associazione dei), hanno aderito tra gli altri i collettivi ...Tra le bandiere della Palestina e quelle della pace anche alcuni cartelli con l'immagine del presidente israeliano Benjamin Netanyahu dietro le sbarre e su scritto 'thank you South Africa' in cui si ...“Israele sionista, stato terrorista. Israele fascista, stato terrorista”. Questo lo slogan scandito dal camioncino dell’organizzazione della manifestazione in favore della Palestina, in svolgimento a ...