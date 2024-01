Studente rimane bloccato nel bagno della scuola | per liberarlo è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ideldi Alba sono stati chiamati a un intervento particolare nella giornata di ieri, venerdì 12 gennaio, per un intervento in unasuperiore. L'articolo .

'La nostra parola d'ordinel'inclusione' , ha ribadito Frassinetti, sottolineando il ruolo ... Stiamo lavorando per garantire un ciclo intero e completo di sostegno per ognicon ...... così come sembra essere scomparso nel nulla anche il telefonino del giovanedentro a cui ... 'Aymen non c'è più masempre nel mio cuore - ha detto la madre prima che iniziasse l'udienza -...Uno studente, frequentante l’istituto, è rimasto intrappolato nel bagno del piano terra a causa di una porta bloccata. L’episodio si è verificato intorno alle 14.30, come ricostruisce la stampa locale ...