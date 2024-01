Strategie illusorie | il tempo a sfavore e prospettive che peggiorano costantemente L’analisi del Responsible Statecraft sull’Ucraina

(Di sabato 13 gennaio 2024) Più dura il conflitto, più aumenta il vantaggio della Russia e migliora la sua posizione nei confronti dell’Ucraina e di tutto il blocco euroatlantico. Certe previsioni di ribaltamento della situazione che si leggono sui media occidentali e le audaciideate dagli ucraini si riducono ormai a speranzeo – nel migliore dei casi – a mero “wishful thinking”. È questo il parere maturato da Anatol Lieven, ex docente del King’s College e oggi direttore del Programma Eurasia presso il Quincy Institute for. Secondo lui, a Kiev e a Washington conviene pensare a come e quando rendere possibile l’avvio di trattative di pace con Mosca. Le sanzioni economiche anti-russe hanno fallito L’equilibrio militare ed economico del conflitto è scivolato pericolosamente contro l’Ucraina ed è molto ...

