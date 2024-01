Stop alle forniture e prezzi alle stelle | petrolio | l' Europa può piombare nel caos

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 13 gennaio 2024) Ilha chiuso in rialzo ieri 12 gennaio al Nymex di New York, con il Brent non distante dalla quota di 80 dollari dopo la fiammata negli scambi globali registrata a seguito delle preoccupazioni del mercato per l'escalation delle tensioni in Medio Oriente dopo gli attacchi aerei degli Stati Uniti e del Regno Unito contro i ribelli Houthi nello Yemen che potrebbero portare a interruzioni nelledi. Al termine delle contrattazioni il Brent passa di mano a 78,4 dollari al barile, in crescita dell'1,38%, mentre il Brent viene ceduto a 72,8 dollari, in salita dell'1,22%. Dati che preoccupano il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, che si è detto allarmato dall'impatto della guerra sul prezzo del. "Se gran parte dei flussi attraverso lo Stretto di Hormuz venisse interrotta, l'impatto ...